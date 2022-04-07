Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Жителя столицы избили около ресторана на севере Москвы

Елена Самойлова

Происшествия
Жителя столицы избили около ресторана на севере Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, улица Космонавтов Карта всех событий

Неизвестный избил прохожего около ресторана на севере столицы. Об этом в четверг, 7 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, ночью 6 апреля в полицию обратился 30-летний мужчина и заявил, что его знакомого избили у одного из ресторанов на улице Космонавтов.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили там раненого мужчину. Его госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом «ушиб головного мозга» и «открытая черепно-мозговая травма».

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Накануне, 6 апреля, стало известно, что мужчина жестоко избил собутыльника в ходе пьяного конфликта на востоке Москвы. Они распивали алкогольные напитки в компании друзей. В какой-то момент между двумя товарищами завязался конфликт, в ходе которого один из товарищей избил оппонента. Пострадавший был госпитализирован в больницу, где у него диагностировали черепно-мозговую травму, переломы костей лицевого скелета и ребер, а также множественные ушибы и колотую рану глаз.

Читайте также:
Москва Полиция МВД
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Беспечно жить нараспашку нельзя

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Открытый взгляд на перспективу

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Александр Лосото
Александр Лосото

И старость обернем в радость

Игорь Угольников
Игорь Угольников

Мечта, которая объединяет

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назло нам заморозят себя

Георгий Бовт
Георгий Бовт

НАТО вовремя не распустили

Все мнения
О проекте