Жителя столицы избили около ресторана на севере Москвы

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Россия, Москва, улица Космонавтов Карта всех событий

Неизвестный избил прохожего около ресторана на севере столицы. Об этом в четверг, 7 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, ночью 6 апреля в полицию обратился 30-летний мужчина и заявил, что его знакомого избили у одного из ресторанов на улице Космонавтов.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили там раненого мужчину. Его госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом «ушиб головного мозга» и «открытая черепно-мозговая травма».

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Накануне, 6 апреля, стало известно, что мужчина жестоко избил собутыльника в ходе пьяного конфликта на востоке Москвы. Они распивали алкогольные напитки в компании друзей. В какой-то момент между двумя товарищами завязался конфликт, в ходе которого один из товарищей избил оппонента. Пострадавший был госпитализирован в больницу, где у него диагностировали черепно-мозговую травму, переломы костей лицевого скелета и ребер, а также множественные ушибы и колотую рану глаз.