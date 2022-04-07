Кремль: Путин обязательно простится с Жириновским

Фото: Администрация президента РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин обязательно простится с российским политиком и лидером думской фракции ЛДПР Владимиром Жириновским.

— Президент обязательно попрощается с Жириновским, — цитирует пресс-секретаря главы РФ РИА Новости.

Таким образом Песков ответил на вопрос о том, планирует ли Путин посетить церемонию прощания с политиком, которая состоится 8 апреля.

Похороны российского политика и лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского состоятся на Новодевичьем кладбище в Москве в пятницу, 8 апреля. Начало церемонии запланировано на 14:00 по московскому времени. В этот же день в Колонном зале Дома Союзов пройдет прощание с депутатом.

Владимир Жириновский скончался в среду, 6 апреля, на 76-м году жизни. Печальную новость сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он также назвал политика ярким и талантливым человеком, который хорошо понимал устройство мира.

О том, почему лидер ЛДПР был одним из самых ярких политических деятелей нашей страны, — в материале «Вечерней Москвы».