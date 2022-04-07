Москвичам рассказали о появлении первых трамваев в столице

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Первая трамвайная линия в Москве появилась в апреле 1899 года. В день рождения этого вида транспорта Главархив Москвы рассказал жителям столицы о том, как возникло трамвайное движение в городе.

— Для первых опытов предполагалось использовать линии конок Первого общества конно-железных дорог в Москве. А в начале ХХ века электрический трамвай использовался уже почти наравне с конно-железным и паровым городским транспортом. Первые трамваи ходили от Бутырской заставы до Петровского парка, — говорится в сообщении

После того как число горожан, пользовавшихся новым транспортом, стало больше, власти приняли решение создать правила проезда в трамвае: не курить внутри вагона, не плевать и не мусорить. К проезду также не допускались пьяные, больные заразной болезнью и люди, от которых резко пахло. Билет для проезда можно было приобрести у кондуктора прямо в вагоне. До 1917 года вагоны были двухуровневыми, однако на второй уровень допускались только взрослые.

Вместе с тем правила принимались и для работников транспорта: сгребать зимой снег и сколотый лед в кучи по сторонам рельсовых путей, а с наступлением ночи зажигать наружные фонари спереди трамвая.

Такой вид транспорта очень скоро стал пользоваться успехом среди жителей столицы. Для их удобства в холодное время года укладывали подстилки из соломы для ног в вагонах, а металлические поручни обматывали сукном. Свои жалобы пассажиры могли опускать в ящик с красной надписью «Для заявлений» внутри вагона, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

5 апреля Главархив столицы раскрыл детали реконструкции Московского зоопарка в 1936 году.