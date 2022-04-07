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Экономист объяснил, почему России не грозит продовольственный кризис

Ирина Игнатенко

Экономика
Экономист объяснил, почему России не грозит продовольственный кризис
Фото: Pexels

Санкционные ограничения, которые Европа и США вводят в отношении России, не приносят желаемого результата, а лишь продолжают разрушать экономику стран Запада. Такие мнение высказал экономист Александр Дудчак.

Он отметил, что Западу грозит продовольственный кризис, а в России такой проблемы не будет.

— В России в отличие от других стран продовольственного кризиса нет, потому что по основным продуктам питания у нас все стабильно. Кроме того, РФ экспортер агропродукции, и доходы от экспорта сельскохозяйственной продукции превышают даже экспорт вооружений, — отметил Дудчак в комментарии ФАН.

Он добавил, что в России есть определенные проблемы с семенным фондом, так как поставки семян некоторых культур ранее велись из Европы, но этот вопрос будет решен в ближайшее время.

5 апреля стало известно, что пятый по счету пакет санкций Евросоюза в отношении Российской Федерации будет направлен против сфер транспорта, торговли и энергетики. Об этом сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.

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