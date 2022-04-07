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Лавров назвал украинские условия соглашения с РФ недоговороспособностью Киева

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Лавров назвал украинские условия соглашения с РФ недоговороспособностью Киева
Фото: МИД РФ

Предложение Украиной своего варианта соглашения с РФ в очередной раз показывает недоговороспособность Киева. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

— Недоговороспособность в очередной раз характеризует истинные замыслы Киева, его линию на затягивание и даже подрыв переговоров через отход от достигаемых пониманий. Киевский режим контролируется Вашингтоном и его союзниками, которые толкают президента Зеленского на продолжение боевых действий, — передает слова Лаврова РИА Новости.

До этого глава МИД РФ заявил, что украинская делегация 6 апреля представила новый проект соглашения с РФ, отойдя от сделанных Киевом в ходе переговоров в Стамбуле предложений. Примечательно, что положения, заявленные Киевом в турецкой столице, были задокументированы и затем подписаны главой украинской делегации Давидом Арахамии.

6 апреля глава Лавров заключил, что российская сторона не намерена играть с представителями Украины в «кошки-мышки» в ходе переговорного процесса.

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