Пожар произошел в квартире на севере Москвы

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Карельский бульвар Карта всех событий

Произошло возгорание квартиры в жилом доме на севере столицы. Об этом в четверг, 7 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по городу.

По словам собеседника «ВМ», пожар произошел в квартире, расположенной на втором этаже дома №21к1 на Карельском бульваре.

— Горели личные вещи и мебель. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, — рассказали в пресс-службе МЧС.

Пожар был ликвидирован через несколько минут прибывшими пожарными подразделениями.

В воскресенье, 3 апреля, в одном из корпусов Центральной клинической больницы РАН произошло возгорание. По данным источника, на этаже, где начался пожар, наблюдалось большое скопление людей.

По данным МЧС России, пожар удалось потушить на площади 25 квадратных метров. Пожарные спасли 12 человек. Позже выяснилось, что причиной возникновения огня стало возгорание чайника.