Эксперт прокомментировал заявление премьер-министра Италии о поддержке эмбарго на российский газ

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал заявления премьер-министра Италии Марио Драги о том, что Италия готова поддержать эмбарго на поставки газа из России.

По мнению эксперта, нет ни единого шанса, что власти Италии всерьез поднимут вопрос о введении эмбарго на российский газ. Фролов предположил, что Драги сделал подобное заявление потому, что хотел оправдать ожидания общественности, но на самом деле он может иметь другое мнение.

Он добавил что Россия является крупнейшим поставщиком трубопроводного и прочего газа Италии, заменить российский газ физически нечем, передает «Радио 1».

Премьер-министр Италии Марио Драги, выступая в среду перед парламентом, заявил, что санкции в отношении поставок российского газа в Европу в ЕС пока не обсуждаются, но ситуация может изменится в ближайшее время. Он добавил, что если эмбарго на российский газ будет утверждено в Евросоюзе, Италия его поддержит, передает НСН.

5 апреля председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в рамках пятого пакета санкций ЕС введет полный запрет на транзакции с четырьмя российскими банками, включая ВТБ.