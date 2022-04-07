Загрутдинов: участки КРТ в районе Зюзино позволят переселить более 2 тысяч человек по программе реновации

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Одесская улица Карта всех событий

В столичном районе Зюзино включенные в программу комплексного развития территории (КТР) участки позволят переселить по реновации свыше 2 тысяч москвичей из 13 ветхих домов. Об этом в четверг, 7 апреля сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, строительство жилых домов для переселения по программе реновации в рамках КРТ на Одесской улице, владение 4-6, в районе Зюзино начнется в 2025 году. В 2028 году запланирована их передача под заселение.

— Участки КРТ в районе позволят переселить по программе реновации более 2 тысяч человек из 13 ветхих домов, — рассказал Загрутдинов во время пресс-тура.

Известно, что в настоящий момент разрабатывается проект планировки территории, чья площадь превысит 6,7 гектара. Общая площадь жилой застройки составит 140 тысяч квадратных метров. Также здесь предусмотрено возведение социальных объектов, благоустройство и развитие транспортной инфраструктуры, заключил глава департамента.

7 апреля руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщил, что в Москве в полном объеме выполнили планы на первый квартал по программе реновации.