Новостройку на 125 квартир введут в эксплуатацию в Дмитровском районе

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Долгопрудная улица Карта всех событий

В следующем году в Дмитровском районе введут в эксплуатацию многоэтажный дом на 125 квартир для участников программы реновации. Об этом в четверге, 7 апреля, сообщила пресс-служба столичного департамента строительства.

По словам главы ведомства Рафика Загрутдинова, объект возведут на улице Долгопрудной, владение 10.

— Завершается устройство фундаментной плиты, ведутся работы по возведению вертикальных монолитных конструкций подземной части здания. Дом возводят на месте снесенной пятиэтажки — улица Долгопрудная, дом 10, жители которой переехали в соседнюю новостройку — дом 12, — рассказал он.

В двухсекционном доме с подземным паркингом разместятся 125 квартир: 25 однокомнатных, 77 двухкомнатных и 23 трехкомнатных. Четыре из них будут оборудованы для маломобильных жильцов. Все квартиры будут иметь улучшенную отделку, соответствующую стандартам программы реновации.

Вентилируемый фасад здания будет выполнен в трех оттенках: темно-коричневый, серый, антрацитовый.

В каждой секции на первом этаже разместятся вестибюль, колясочная, лифтовой холл, помещения для дежурного и инвентаря, технические помещения и зона почтовых ящиков. Здания оборудуют лифтами грузоподъемностью 400 и 630 килограммов, а также системами охраны, оповещения, видеонаблюдением и пожарной сигнализацией.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла выполнят на одном уровне с поверхностью земли для удобства мам с колясками и маломобильных жильцов, пишет агентство городских новостей «Москва».

7 апреля руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщил, что в Москве в полном объеме выполнили планы на первый квартал по программе реновации.