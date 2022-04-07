Турчак и Пушилин водрузили флаг России в Запорожской области

Фото: vk/pushilindenis

Глава ДНР Денис Пушилин и секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак водрузили флаг России и Красное знамя в селе Розовка в Запорожской области на Украине. Соответствующий видеоролик был опубликован в Telegram-канале Турчака в четверг, 7 апреля.

На записи можно увидеть, как Пушилин снимает флаг Украины и вместо него устанавливает Красное знамя. Секретарь генсовета «ЕР» в это время на это же здание водружает российский флаг.

Военные, присутствовавшие на церемонии, которые после завершения установки флагов прокричали «ура» и заявили, что «большая Россия здесь навсегда».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.