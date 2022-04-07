Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Турчак и Пушилин водрузили флаг России в Запорожской области

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Турчак и Пушилин водрузили флаг России в Запорожской области
Фото: vk/pushilindenis

Глава ДНР Денис Пушилин и секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак водрузили флаг России и Красное знамя в селе Розовка в Запорожской области на Украине. Соответствующий видеоролик был опубликован в Telegram-канале Турчака в четверг, 7 апреля.

На записи можно увидеть, как Пушилин снимает флаг Украины и вместо него устанавливает Красное знамя. Секретарь генсовета «ЕР» в это время на это же здание водружает российский флаг.

Военные, присутствовавшие на церемонии, которые после завершения установки флагов прокричали «ура» и заявили, что «большая Россия здесь навсегда».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Читайте также:
Украина государственный флаг России Денис Пушилин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Михаил Девятьяров
Михаил Девятьяров

Детям есть к чему стремиться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Искусствовреды и испанский стыд

Никита Масленников
Никита Масленников

Параллельный импорт будет держать в тонусе

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Александр Лосото
Александр Лосото

И старость обернем в радость

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назло нам заморозят себя

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Финита ля комедия

Все мнения
О проекте