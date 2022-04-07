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Россия ввела санкции против высшего руководства Австралии и Новой Зеландии

Георгий Соланович

В мире
Россия ввела санкции против высшего руководства Австралии и Новой Зеландии
Фото: Pixabay

Россия вела санкции против 228 представителей высшего руководства Австралии, включая премьер министра. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщили в МИД РФ.

— С 7 апреля в «стоп-лист» лиц, которым закрыт въезд в Россию, включаются члены австралийского комитета по национальной безопасности, палаты представителей, сената и региональных законодательных собраний. Данный шаг предпринят в порядке реакции на недружественные действия нынешнего австралийского правительства, готового поддерживать любые действия, нацеленные на сдерживание России, — говорится в сообщении.

В «черный список» Москвы попали как представители высшего руководства страны-континента, так и парламентарии Австралии. Среди них: премьер-министр Скотт Моррисон, заместитель премьер-министра Барнаби Джойс, министр внутренних дел Карен Эндрюс и министр финансов Саймон Бирмингем.

Кроме того, Россия ввела персональные санкции в отношении представителей высшего руководства и парламентариев Новой Зеландии. Всего в список попали 130 человек, в том числе министр иностранных дел НЗ Нанайя Махута, министр обороны Пини Хенаре и генерал-губернатор Синтия Киро, отмечается в документе МИД РФ.

Россия даст ответ на каждый недружественный шаг в отношении Москвы. Об этом в среду, 6 апреля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она отметила, что последние действия Запада, которые касаются выдворения дипломатов из стран, приводят к анабиозу двусторонних отношений.

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