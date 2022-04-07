Жильцы еще одной пятиэтажки в Зюзине начали переезжать в новостройку по реновации

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Керченская улица, 28А Карта всех событий

Жильцы старого пятиэтажного дома на улице Керченской приступили к переезду в новостройку по соседству. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

В пятиэтажке, расположенной на улице Керченская, 30, проживают 195 человек из 80 семей. В рамках программы реновации для их расселения был построен современный комфортный дом на той же улице.

— Равнозначные квартиры в нем департамент городского имущества предложил москвичам в конце февраля 2022 года, и за это время 177 москвичей из 73 семей определились с новым жильем для переезда. Остальные продолжают осматривать предложенные квартиры, — рассказал глава департамента Максим Гаман.

Он добавил, что за месяц с начала старта расселения по программе реновации новые квартиры выбрали 177 жителей пятиэтажки, то есть 91 процент от всех жильцов. Новостройку для них построили по адресу улица Керченская, 28а, недалеко от станции метро «Зюзино».

Новый дом ввели в эксплуатацию в 2021 году. В нем на первом этаже разместятся коммерческие и социальные объекты. Двор благоустроили и озеленили. Здесь оборудовали зону отдыха, а также детские и спортивные площадки.

Как уточнил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, в общей сложности в районе Зюзино в рамках программы реновации расселят 182 многоквартирных дома общей площадью более 789 тысячи квадратных метров, где проживают около 47,6 тысячи человек. Для их волнового переселения уже подобрали 13 стартовых площадок.

— На данный момент четыре новостройки активно заселяются, еще один дом уже введен в эксплуатацию и готовится к передаче под заселение. Шесть домов строятся, для двух объектов ведется разработка градостроительной документации, — цитирует Левкина агентство городских новостей «Москва».

Ранее руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что в столичном районе Зюзино включенные в программу комплексного развития территории (КТР) участки позволят переселить по реновации свыше 2 тысяч москвичей из 13 ветхих домов.