Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Главреда «Новой газеты» Муратова облили краской в поезде

Георгий Соланович

Общество
Главреда «Новой газеты» Муратова облили краской в поезде
Фото: pixabay

Главного редактора «Новой газеты», лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова облили краской в поезде Москва — Самара. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщил сам главред «Новой».

— Облили в купе масляной краской с ацетоном. Глаза ужасно жжет. Поезд Москва — Самара. Масляный запах по всему вагону. Отправление задержано уже на 30 минут. Попробую отмыться. Он (нарушитель — прим. «ВМ») выкрикнул: «Муратов, вот тебе за наших пацанов», — передает слова Муратова РИА Новости.

Главреда «Новой газеты» Муратова облили краской в поезде Фото: Телеграм-канал Новая газета. Европа

10 декабря 2021 года главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, а также филиппинская журналистка Мария Ресса удостоились Нобелевской премии мира за 2021 год. Дипломы и медали лауреатов им вручили в Городской ратуше в Осло.

О присуждении журналистам Дмитрию Муратову и Марии Рессе Нобелевской премии мира за 2021 год стало известно 8 октября. Лауреаты были награждены за «усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира».

С этим событием главного редактора «Новой газеты» поздравил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Читайте также:
Журналисты «Хулиганство» Поезда
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Михаил Девятьяров
Михаил Девятьяров

Детям есть к чему стремиться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Искусствовреды и испанский стыд

Никита Масленников
Никита Масленников

Параллельный импорт будет держать в тонусе

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Александр Лосото
Александр Лосото

И старость обернем в радость

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назло нам заморозят себя

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Финита ля комедия

Все мнения
О проекте