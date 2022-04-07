Главреда «Новой газеты» Муратова облили краской в поезде

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Главного редактора «Новой газеты», лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова облили краской в поезде Москва — Самара. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщил сам главред «Новой».

— Облили в купе масляной краской с ацетоном. Глаза ужасно жжет. Поезд Москва — Самара. Масляный запах по всему вагону. Отправление задержано уже на 30 минут. Попробую отмыться. Он (нарушитель — прим. «ВМ») выкрикнул: «Муратов, вот тебе за наших пацанов», — передает слова Муратова РИА Новости.

Фото: Телеграм-канал Новая газета. Европа

10 декабря 2021 года главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, а также филиппинская журналистка Мария Ресса удостоились Нобелевской премии мира за 2021 год. Дипломы и медали лауреатов им вручили в Городской ратуше в Осло.

О присуждении журналистам Дмитрию Муратову и Марии Рессе Нобелевской премии мира за 2021 год стало известно 8 октября. Лауреаты были награждены за «усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира».

С этим событием главного редактора «Новой газеты» поздравил президент Российской Федерации Владимир Путин.