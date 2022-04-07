Дом по программе реновации построят в районе Коптево
Согласована проектная документация на строительство многоэтажки в проезде Черепановых в районе Коптево на севере Москвы в рамках реализации программы реновации. Об этом сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.
— В односекционном здании запроектирована нежилая часть, где смогут расположиться различные организации, необходимые жителям. Жилая часть включает в себя вестибюльно-входную группу с лифтовым холлом на первом этаже, помещения консьержа с санузлом, помещения для уборочного инвентаря, колясочную, — рассказала она.
По словам Яковлевой, дом будет включать 119 квартир: 38 однокомнатных, 77 двухкомнатных и четыре трехкомнатные.
Отделка в них будет соответствовать стандартам программы реновации. В помещениях уложат ламинат, поклеят обои, выполнят облицовку плиткой, установят сантехнику, кухонные плиты и осветительные приборы.
Рядом со зданием будут обустроены проезды, парковка и тротуары. Также на прилегающей территории появятся спортивные и игровые площадки с покрытием из резиновой крошки и плитки. Здесь установят фонари, лавочки и урны, разобьют газоны и высадят деревья и кустарники, пишет официальный сайт мэра Москвы.
7 апреля руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщил, что в Москве в полном объеме выполнили планы на первый квартал по программе реновации.