Полиция разыскивает двоих мужчин, обливших краской Муратова в вагоне поезда

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Россия, Москва, Казанский вокзал Карта всех событий

Сотрудники транспортной полиции разыскивают двоих мужчин, которые в вагоне поезда Москва — Самара облили красной краской главного редактора «Новой газеты», лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщает МВД Медиа.

Полицейские выяснили, что в Москве на Казанском вокзале при посадке пассажиров в вагон прошли двое мужчин в медицинских масках, которые назвались проводнику провожающими.

После этого один из них проник в купе и облил красной краской находившегося в нем пассажира. После этого мужчины выбежали из вагона и скрылись.

— Сотрудниками транспортной полиции организован комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление личностей обоих мужчин и их задержание. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении.

Ранее об инциденте рассказал сам главред «Новой». По его словам, его облили масляной краской с ацетоном, из-за чего отправление поезда задержали. Журналист добавил, что обливший его мужчина выкрикнул фразу: «Муратов, вот тебе за наших пацанов».

10 декабря 2021 года главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, а также филиппинская журналистка Мария Ресса удостоились Нобелевской премии мира за 2021 год. Лауреаты были награждены за «усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира».

С этим событием главного редактора «Новой газеты» поздравил президент Российской Федерации Владимир Путин.