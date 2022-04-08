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СМИ: Япония может выслать некоторых российских дипломатов

Полина Долганова

В мире
СМИ: Япония может выслать некоторых российских дипломатов
Фото: Pixabay

Японские власти могут выслать некоторых российских дипломатов из-за ситуации в Буче. Об этом сообщила служба новостей телеканала Fuji-TV.

По данным правительственных источников, до недавних пор правительство Японии занимало осторожную позицию относительно высылки российских послов, однако на фоне событий в Буче ситуация изменилась.

По словам источника телеканала, теперь началось «другое измерение», передает РИА Новости.

До этого власти Украины и пресса разместили видео, снятое якобы в Буче, где на дороге лежат тела погибших людей. Пользователи Сети, однако, обратили внимание на то, что некоторые из попавших в кадр «тел» шевелятся. В Минобороны России назвали эту видеозапись провокацией.

После этого Россия несколько раз пыталась инициировать по этому поводу проведение Совета Безопасности ООН, но ни одна попытка не увенчалась успехом. О провале последней 4 апреля сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал отказ Лондона провести СБ ООН беспрецедентным и невообразимым.

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