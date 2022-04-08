Санкции США затронули крупнейшего в мире производителя алмазов «Алроса»

Фото: alrosa.ru

В новый антироссийский санкционный пакет, о котором 7 апреля сообщили в американском Минфине, попал один из самых крупных в мире производитель алмазов «Алроса».

Организация представляет собой группу алмазодобывающих компаний, передает газета «Известия».

Накануне Министерство финансов Соединенных Штатов опубликовало дополнение к санкционному списку, в который попали 8 российских граждан и 29 организаций. В перечень попали компании: Хабаровский судостроительный завод, «10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод», прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» и другие.

Позже стало известно, что американский Минфин исключил из списка санкций против России телекоммуникационное оборудование и некоторые интернет-технологии.

Западные страны начали вводить антироссийские санкции после действий Российской Федерации на международной арене. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.