Анастасия Ракова: Закупка профилактических вакцин для детей идет по плану

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В столице продолжают в полном объеме обеспечивать детей профилактическими прививками. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщает пресс-служба правительства и мэра Москвы.

— Закупки вакцин, а также их доставка осуществляются в соответствии с ежегодным планом. Для удобства родителей в электронной медкарте детей теперь индивидуально по каждому ребенку показано, какие еще прививки ему положены по возрасту. Надеемся, что родители в этом году уделят данному вопросу особое внимание, так как своевременная вакцинация — гарантированная защита здоровья ребенка от наиболее опасных инфекций, — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Заммэра отметила, что вакцинация является самым эффективным методом профилактики инфекций. По ее словам, в текущем году доступность профилактических прививок московского календаря будет обеспечена в необходимом объеме, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что в столице после реконструкций откроется более 200 поликлиник, которые будут работать по новому московскому стандарту. С 2020 года в Москве открыли более 38 филиалов обновленных медицинских учреждений, в том числе 19 детских поликлиник.