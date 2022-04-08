Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Анастасия Ракова: Закупка профилактических вакцин для детей идет по плану

Араз Салехов

Город
Анастасия Ракова: Закупка профилактических вакцин для детей идет по плану
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В столице продолжают в полном объеме обеспечивать детей профилактическими прививками. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщает пресс-служба правительства и мэра Москвы.

— Закупки вакцин, а также их доставка осуществляются в соответствии с ежегодным планом. Для удобства родителей в электронной медкарте детей теперь индивидуально по каждому ребенку показано, какие еще прививки ему положены по возрасту. Надеемся, что родители в этом году уделят данному вопросу особое внимание, так как своевременная вакцинация — гарантированная защита здоровья ребенка от наиболее опасных инфекций, — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Заммэра отметила, что вакцинация является самым эффективным методом профилактики инфекций. По ее словам, в текущем году доступность профилактических прививок московского календаря будет обеспечена в необходимом объеме, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что в столице после реконструкций откроется более 200 поликлиник, которые будут работать по новому московскому стандарту. С 2020 года в Москве открыли более 38 филиалов обновленных медицинских учреждений, в том числе 19 детских поликлиник.

Читайте также:
Анастасия Ракова Москва Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Михаил Девятьяров
Михаил Девятьяров

Детям есть к чему стремиться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Искусствовреды и испанский стыд

Никита Масленников
Никита Масленников

Параллельный импорт будет держать в тонусе

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Александр Лосото
Александр Лосото

И старость обернем в радость

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назло нам заморозят себя

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Финита ля комедия

Все мнения
О проекте