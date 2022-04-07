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Москвичам рассказали, как изменились поликлиники в столице после реконструкций

Лейла Алиева

Город
Москвичам рассказали, как изменились поликлиники в столице после реконструкций
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В столице после реконструкций открылось более 200 поликлиник, которые теперь будут работать по новому московскому стандарту. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В 2020 году в Москве открыли более 38 филиалов обновленных медицинских учреждений, в том числе 19 детских поликлиник. В декабре 2021-го года после обновилась детско-взрослая поликлиника на Профсоюзной улице (дом 111а), которая была построена в 1987 году. После проведенных работа в ней открыли новые кабинеты: для взрослых — кабинет маммографии, для детей — кабинеты невролога и хирурга. Теперь на прием смогут записаться 510 пациентов за смену.

Реконструкция медучреждений представляет собой оснащение техническим оборудованием зданий и единый стандарт набора врачей-специалистов. Программа важна как для врачей, так и для пациентов. Для медиков в лечебных учреждениях создают комфортные условия работы, а жители получают качественную медицинскую помощь рядом с домом.

В обновленных филиалах пациентов принимают врачи восьми самых востребованных специальностей — терапевт, кардиолог, оториноларинголог, хирург, невролог, офтальмолог, уролог и эндокринолог. Также в головных зданиях дополнительно можно записаться к врачам пяти узких специальностей — аллергологу-иммунологу, гастроэнтерологу, пульмонологу, колопроктологу и инфекционисту, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Также установили новые оборудования: в филиалы — маммографы, рентген, аппараты УЗИ и оборудование для проведения функциональной диагностики, в головные здания — аппараты для исследования костной ткани, аппараты МРТ и КТ, УЗИ экспертного класса и оборудование для контроля за состоянием больных с ишемической болезнью сердца, после инфаркта или операции на сосудах сердца.

В обновленных поликлиниках также позаботились о комфорте персонала. Для врачей обустроили комнаты отдыха и помещения для приема пищи.

5 марта заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что почти половину поликлиник Москвы капитально отремонтируют за пять лет.

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