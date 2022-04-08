Арендаторы городской земли смогут отсрочить платежи на сумму в 1,4 миллиарда рублей

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В столице начала действовать новая антикризисная мера поддержки, которая позволяет отсрочить платежи по рассрочке за второй квартал 2022 года. Московские предприниматели уже начали ею пользоваться. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщает пресс-служба правительства и мэра Москвы.

— Арендаторы городской земли, предоставленной для строительства без проведения торгов, могут отсрочить платежи по рассрочке за второй квартал 2022 года на шесть месяцев. На данный момент такой мерой воспользовались уже 27 арендаторов, сумма предоставленной отсрочки составляет 1,4 миллиарда рублей. В общей сложности арендаторы земельных участков могут рассчитывать на перенос арендных платежей на сумму 5,6 миллиарда рублей, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, мерой поддержки могут воспользоваться и собственники земельных участков при изменении вида разрешенного использования на строительство, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также заммэра рассказал, что столичные власти начали предоставлять социально ориентированным предпринимателям и частным образовательным учреждениям помещения в аренду по льготным ставкам. Уточняется, что на данном этапе льготами пользуются 636 организаций и индивидуальных предпринимателей.