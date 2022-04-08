Помещения в районах Тверской, Пресненский и Савелки выставили на торги

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Город выставил на торги нежилые помещения в районах Тверской, Пресненский и Савелки. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщил руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

— Выставленная на аукцион городская недвижимость может заинтересовать как малый, так и крупный бизнес. Это возможность не только открыть и расширить свое предприятие, но и развивать его на выгодных условиях. Представленные на торгах помещения полностью готовы для использования в коммерческих целях. Будущие арендаторы смогут разместить здесь торговые точки, кафе, а также производства или культурно-досуговые центры, — рассказал Щербаков.

В аренду предлагается четыре нежилых помещения — три расположены в Центральном административном округе, одно — в Зеленоградском. Подать заявку на участие в аукционе можно до 25 апреля и 13 мая.

Самый большой и дорогой объект среди выставленных на аукцион расположен в Тверском районе на втором этаже Гостиного Двора (501,6 квадратных метра). Город сдает его под культурно-досуговые цели, для проведения мастер-классов, лекций и выставок. Здесь также можно открыть магазин, кафе или офис. А самое маленькое помещение (33,5 квадратных метра) находится на первом этаже жилого дома в Пресненском районе. Оно имеет свободное назначение и может быть использовано в любых коммерческих целях в течение 10 лет, пишет официальный сайт мэра Москвы.

7 апреля руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков сообщил о том, что город выставил на торги восемь нежилых помещений в центре Москвы общей площадью почти в тысячу квадратных метров.