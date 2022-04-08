Остановки общественного транспорта обновят в Подмосковье

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В 2022 году в Подмосковье планируют обновить более двухсот павильонов на остановках общественного транспорта. Работы проводятся для повышения комфорта пассажиров.

Новые павильоны установят в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В настоящее время работы по замене автопавильонов уже активно ведутся на территории 11 городских округов. Более 35 комфортных павильонов уже установили в Мытищах, Коломне, Егорьевске, Щелкове, Воскресенске, Можайске, Долгопрудном.

По итогам прошлого года на дорогах Подмосковья установили более 150 новых автопавильонов. Работы провели более чем в 20 городских округах с учетом пожеланий местных жителей, передает РИАМО.

На региональных дорогах Подмосковья расположено более тринадцати тысяч автобусных остановок.

До этого дептранс сообщил, что «Аэроэкспресс» объявил о запуске нового маршрута от станции метро «Домодедовская» до одноименного аэропорта. Так, дорога на автобусе № 1185 займет у пассажиров 30–40 минут. По маршруту будут курсировать туристические автобусы, рассчитанные на 56 посадочных мест.