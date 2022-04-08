Андрей Бочкарев: Работы по монтажу инженерных систем на станции «Текстильщики» БКЛ метро завершены наполовину

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Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Текстильщики Карта всех событий

В столице наполовину завершены работы, связанные с монтажом внутренних инженерных систем станции «Текстильщики» восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На сегодняшний день на станции БКЛ «Текстильщики» наполовину завершены работы по монтажу внутренних инженерных систем. Продолжается монтаж трубопроводов и воздухоотводов. Кроме того, устанавливается основное оборудование — вентиляционные установки и трансформаторы, монтируются эскалаторы и лифты. Основной конструктив станции выполнен на 90 процентов, а ее общестроительная готовность оценивается в 80 процентов, — рассказал он.

Также заммэра отметил, что на станции основным источником тепла для отопления и источником холода для кондиционирования является система с тепловым насосом, говорится в релизе.

Помимо этого, стало известно, что в рамках программы реновации в столице построят более 160 объектов, общая площадь которых составляет 2,7 миллиона квадратных метров. Большая часть из новостроек появится на востоке Москвы.

Также Бочкарев сообщил о начале установки шумозащитных экранов и инженерных сетей на участке московского скоростного диаметра (МСД) — от улицы Шоссейной до улицы Полбина.