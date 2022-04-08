Рабочий украл редкие золотые украшения из квартиры москвича на юго-востоке столицы
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже ювелирных изделий из квартиры. Об этом в пятницу, 8 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.
Как рассказали в ведомстве, 52-летний житель столицы нанял несколько рабочих для транспортировки мебели из квартиры. Во время выполнения работ один из них обратил внимание на косметичку, которая находилась в дальней комнате.
Воспользовавшись моментом, когда хозяин жилплощади отвлекся, помощник похитил из косметички ювелирные украшения. Среди них было кольцо с червонным золотом и два кольца с янтарем. Общая стоимость похищенного составила 130 тысяч рублей.
Вскоре полицейские задержали подозреваемого на улице Михайлова. Им оказался 39-летний приезжим, который полностью сознался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража», мужчина заключен под стражу.
Похищенное было возвращено владельцу.
6 апреля стало известно, что уборщица украла из квартиры работодателей драгоценности на 250 тысяч рублей.