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Рабочий украл редкие золотые украшения из квартиры москвича на юго-востоке столицы

Елена Самойлова

Происшествия
Рабочий украл редкие золотые украшения из квартиры москвича на юго-востоке столицы
Фото: Пресс-служба УВД по ЮВАО

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже ювелирных изделий из квартиры. Об этом в пятницу, 8 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

Как рассказали в ведомстве, 52-летний житель столицы нанял несколько рабочих для транспортировки мебели из квартиры. Во время выполнения работ один из них обратил внимание на косметичку, которая находилась в дальней комнате.

Воспользовавшись моментом, когда хозяин жилплощади отвлекся, помощник похитил из косметички ювелирные украшения. Среди них было кольцо с червонным золотом и два кольца с янтарем. Общая стоимость похищенного составила 130 тысяч рублей.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого на улице Михайлова. Им оказался 39-летний приезжим, который полностью сознался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража», мужчина заключен под стражу.

Похищенное было возвращено владельцу.

6 апреля стало известно, что уборщица украла из квартиры работодателей драгоценности на 250 тысяч рублей.

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