Вдова Грачевского трогательно поздравила их сына с днем рождения

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Вдова режиссера и создателя «Ералаша» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская публично поздравила с днем рождения их общего сына Филиппа, которому исполнилось два года.

— Папа смотрит сейчас на тебя с небес, и я уверена, что он счастлив, он всегда рядом с нами (с тобой!). Будь здоров, самое главное, и счастлив, расти достойным сыном своего отца, а я всегда буду рядом! — обратилась актриса к наследнику в своем Telegram-канале.

Екатерина также разместила серию семейных снимков с сыном и ушедшим супругом.

Фото: Telegram / Belotserkovskaia_official

Ранее Белоцерковская признавалась в эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым», что после похорон мужа у нее произошел выкидыш. По ее словам, пережить утрату ей помогает только сын Филипп.

Борис Грачевский скончался 14 января 2021 года на 72-м году жизни. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

В январе этого года режиссеру установили памятник на Троекуровском кладбище в Москве. На мероприятии его вдова не смогла сдержать слез.

Ранее сообщалось, что после смерти Грачевского между его родственниками развернулась нешуточная борьба за наследство. О себе заявила и первая супруга Бориса Юрьевича — Галина, с которой он расстался больше десяти лет назад. Женщина обратилась в суд и потребовала, чтобы ей выделили «супружескую долю» в «Ералаше» — 10 миллионов рублей.