В Кремле прокомментировали ситуацию с исключением России из СПЧ ООН

Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что факт голосования некоторых дружественных России государств за ее исключение из Совета по правам человека ООН говорит о том, что эти страны подверглись принуждению к русофобии.

По его словам, исключение России из СПЧ не повышает добавленной стоимости этой организации, передает РИА Новости.

Генеральная Ассамблея ООН в четверг, 7 апреля, приняла резолюцию о приостановке членства России в Совете по правам человека. Согласно результатам голосования, за приостановку членства РФ в СПЧ проголосовали 93 делегации, против — 24, воздержались 58. Для принятия резолюции требуется две трети голосов «за» без учета воздержавшихся участников.

Сразу после этого Россия досрочно прекратила свое членство в СПЧ. В МИД РФ обосновали это неправомерностью решения Генассамблеи ООН и политической мотивированностью хода.

10 марта Российская Федерация отказалась участвовать в Совете Европы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел России. В документе российского дипломатического ведомства сказано, что недружественные РФ страны Европейского союза и НАТО злоупотребляют абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы (КМСЕ), а также продолжают разрушать его и гуманитарно-правовое пространство в Европе.