Резидент технополиса «Москва» выпустил десять тысяч корпусов из АБС-пластика

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Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» Нанотехнологический центр композитов (НЦК) за пять лет выпустил десять тысяч корпусов автомобильных багажных боксов. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— С момента получения статуса резидента ОЭЗ в 2018 году НЦК произвел изделий более чем на 3 миллиарда рублей. Бесперебойная работа предприятия обеспечит российских автомобилистов отечественным продуктом, не уступающим по своим характеристикам зарубежным аналогам. Юбилейный бокс был отгружен с конвейера НЦК в марте крупнейшему российскому производителю автомобильных багажных систем, — рассказал он.

Также глава столичного департамента заявил о высоком уровне востребованности продукции НЦК в строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, авиации, машиностроении и энергетике. По его словам, она обеспечивает эти отрасли высокотехнологичными решениями с применением композитных материалов, говорится в релизе.

В среду, 6 апреля, генеральный директор технополиса Геннадий Дегтев сообщил, что на всероссийском форуме «Госзаказ-2022» представят продукцию резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва». Он отметил, что около 20 ведущих компаний продемонстрируют более 70 образцов продукции различных отраслей.