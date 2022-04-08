Названы регионы, где россиянам чаще всего приходится мыть автомобиль

Фото: Аносов Максим / Вечерняя Москва

Опубликовано исследование, которое выяснило, жителям каких российских регионов приходится чаще других прибегать к услугам автомоек. Кроме того, автоэксперты поделились рекомендациями по мойке авто после завершения холодного сезона.

Так, наиболее часто автомойками пользуются жители Республики Татарстан, Иркутской и Новосибирской областей, а также Приморского края. Реже всего машины приходится мыть в Краснодарском крае и Ростовской области.

Средний чек за мойку машины в России в марте текущего года составил 596 рублей. В столице автолюбителям приходится раскошелиться на 897 рублей, в Санкт-Петербурге ― на 710 рублей. Самая высокая стоимость автомойки в Приморье ― 769 рублей, а дешевле всего мойка машины обходится жителям Нижегородской области — 558 рублей.

Эксперты советуют мыть машину не чаще чем раз в одну–две недели. При частой мойке лучше всего использовать контактную, при редкой — бесконтактную, говорится в исследовании «СберАвто» и «Эвотора».

Ранее автоэксперт Кирилл Бревдо назвал самую частую ошибку при самостоятельной мойке машины. В разговоре с «Вечерней Москвой» он отметил, что неверный выбор материалов для протирания может привести к повреждению лакокрасочного покрытия автомобиля.