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Названы самые популярные виды спорта в Подмосковье

Ирина Игнатенко

Общество
Названы самые популярные виды спорта в Подмосковье
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Футбол, плавание, волейбол и баскетбол являются наиболее востребованными видами спорта у жителей Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

На сегодняшний день 47,6 процента жителей Подмосковья занимаются спортом, это более 3,3 миллиона человек.

Самым популярным видом спорта в регионе является футбол. Им на постоянной основе занимаются 161,4 тысячи человек.

На втором месте среди самых популярных видов спорта в Подмосковье плавание. Им занимаются более 120 тысяч человек. Третье место занимает такой вид спорта, как волейбол.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев представил платформу по продвижению массового спорта, на ее базе может появиться общероссийский цифровой проект. Он направлен на повышение эффективности работы спортивных объектов Московской области и упрощение процесса записи в спортивные секции региона, передает РИАМО.

В следующем месяце в регионе стартуют футбольные матчи легендарных спортсменов с местными жителями. Игры пройдут в рамках реализации проекта «Выходи во двор», передает портал «Подмосковье сегодня».

25 марта заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что специалисты начали инженерную подготовку перед благоустройством территории спорткомплекса «Авангард» на востоке Москвы.

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