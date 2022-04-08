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Таксист помог женщине найти украденную в центре Москвы сумку

Елена Самойлова

Происшествия
Таксист помог женщине найти украденную в центре Москвы сумку
Фото: МВД Медиа
Россия, Москва, площадь Киевского Вокзала Карта всех событий

Столичные полицейские задержали мужчину по подозрению в грабежах. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, ночью около торгового центра на площади Киевского вокзала неизвестный подбежал к девушке со спины и выхватил сумку из ее рук. Потерпевшая попыталась догнать злоумышленника, но тот успел скрыться.

Видео: МВД Медиа

До нападения девушка ожидала такси. Водитель подъехал уже после инцидента, и они вместе проехались по району в поисках сумки.

Аксессуар удалось найти около мусорных контейнеров. Грабитель забрал 50 тысяч рублей наличными, а личные вещи и документы потерпевшей остались нетронутыми.

Точно так же злоумышленник украл сумку у 59-летней женщины возле подъезда жилого дома на улице Раевского. Вскоре полицейские задержали подозреваемого — 35-летнего безработного с судимостями. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

7 апреля стало известно, что злоумышленник похитил крупную сумму у пенсионерки под предлогом проведения новой денежной реформы.

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