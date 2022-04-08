Производитель электроники Acer приостановил деятельность в России

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Тайваньский производитель электроники Acer приостанавливает свою деятельность в России. Об этом сообщили в пресс-службе компании в пятницу, 8 апреля.

В компании уточнили, что на принятие такого решения повлияло проведение Россией специальной военной операции на Украине. Acer продолжает внимательно наблюдать за событиями и надеется, что ситуация разрешится мирным путем, передает РИА Новости.

Также американская компания Intel, один из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов и электронных устройств, приостанавливает деятельность в России из-за проведения спецоперации.

До этого стало известно, что тайваньская компания ASUS, специализирующаяся на производстве компьютерной техники, рассмотрит возможность эвакуации бизнеса и сотрудников с территории России.

Спецоперация России на Украине привела к серьезной реакции международного сообщества. Западный мир, включая страны Евросоюза, Великобританию и США, ввел в отношении России санкции. Рестрикции коснулись самых разных отраслей, в том числе поставок высокотехнологической продукции. О том, как Россия будет бороться с недружественными шагами иностранных государств, — в материале «Вечерней Москвы».