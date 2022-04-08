Эксперт оценил решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку

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Начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин оценил решение Центробанка снизить ключевую ставку.

Он отметил, что с одной стороны решение можно назвать неожиданным, так как многие эксперты думали, что регулятор дождется официального заседания 29 апреля для объявления подобного решения.

— С другой стороны, вполне закономерное. Курс доллара с максимумов упал на 40 процентов. Это существенно снизит инфляционный импульс, что уже наблюдается четыре недели подряд. Индекс потребительских цен падает, — пояснил он в комментарии Life.ru.

Эксперт добавил, что ставки по депозитам начали снижаться ещё до решения ЦБ. С максимальных значений в начале марта у некоторых кредитных организаций они опустились на 3–5 процента.

8 апреля Совет директоров ЦБ на внеплановом заседании принял решение снизить ключевую ставку. Теперь она будет равна 17 процентам, вместо прежних 20. Действовать новый показатель будет с понедельника, 11 апреля, передает «Царьград».

До этого аналитик и профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с «ВМ» назвал факторы, повлиявшие на укрепление курса рубля.