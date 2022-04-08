Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперт оценил решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку

Ирина Игнатенко

Экономика
Эксперт оценил решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку
Фото: Вечерняя Москва

Начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин оценил решение Центробанка снизить ключевую ставку.

Он отметил, что с одной стороны решение можно назвать неожиданным, так как многие эксперты думали, что регулятор дождется официального заседания 29 апреля для объявления подобного решения.

— С другой стороны, вполне закономерное. Курс доллара с максимумов упал на 40 процентов. Это существенно снизит инфляционный импульс, что уже наблюдается четыре недели подряд. Индекс потребительских цен падает, — пояснил он в комментарии Life.ru.

Эксперт добавил, что ставки по депозитам начали снижаться ещё до решения ЦБ. С максимальных значений в начале марта у некоторых кредитных организаций они опустились на 3–5 процента.

8 апреля Совет директоров ЦБ на внеплановом заседании принял решение снизить ключевую ставку. Теперь она будет равна 17 процентам, вместо прежних 20. Действовать новый показатель будет с понедельника, 11 апреля, передает «Царьград».

До этого аналитик и профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с «ВМ» назвал факторы, повлиявшие на укрепление курса рубля.

Читайте также:
банковские вклады Ключевая ставка ЦБ РФ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Колбасу или соседку?

Михаил Девятьяров
Михаил Девятьяров

Детям есть к чему стремиться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Искусствовреды и испанский стыд

Никита Масленников
Никита Масленников

Параллельный импорт будет держать в тонусе

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Александр Лосото
Александр Лосото

И старость обернем в радость

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назло нам заморозят себя

Все мнения
О проекте