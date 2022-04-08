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Вестибюльные двери начали снимать в столичном метро

Анастасия Колоскова

Город
Вестибюльные двери начали снимать в столичном метро
Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

С приходом весны в московском метрополитене специалисты начали снимать вторые вестибюльные двери, чтобы воздуха на станциях метро стало больше. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

В настоящий момент уже снято 900 дверей, что составляет 20 процентов от их общего количества. В ведомстве уточнили, что полностью работы будут завершены до конца месяца.

— Вторые двери устанавливают на входе в метро во время холодов, они помогают сохранять тепло. Всего это около 5 тысяч вторых дверей, которые мы начали убирать в апреле, чтобы в метро поступало больше свежего воздуха, а температура на станциях снижалась — так поездки будут комфортнее летом, — рассказал глава департамента Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».

После окончательного потепления вентиляцию в метро переведут в летний режим, после чего воздух будет обновляться чаще, уточнили в департаменте.

До этого Максим Ликсутов рассказал о появлении первой партии транспортных карт «Тройка» с отечественными чипами в столичном метрополитене сразу после завершения тестирования. Он отметил, что в рамках решения штаба мэра Москвы по поддержке экономики был продлен контракт с производителем карт «Тройка» компанией «МСП» на пять лет.

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