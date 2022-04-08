Температуру в столичной системе отопления понизили до минимума

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На фоне резкого потепления городские службы снизили до минимальных значений температуру в системе отопления. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

Так, в пятницу температура воздуха в столице прогрелась до +15 градусов. Согласно прогнозу синоптиков, на протяжении выходных дней столбики термометров будут показывать выше +10 градусов.

— Городские службы заранее начали поэтапно понижать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения. Сейчас она минимальная. Технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха, — говорится в сообщении официального Telegram-канала ведомства.

В пресс-службе добавили, что задания на изменение выдаются заранее на основании краткосрочного прогноза погоды.

Ранее сообщалось, что к приходу лета начали подготавливать и столичный метрополитен. Специалисты начали снимать вторые вестибюльные двери, чтобы воздуха на станциях метро стало больше. Полностью работы будут завершены до конца месяца.