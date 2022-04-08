Осужден второй фигурант дела о краже ценностей из монастыря на Валдае

Фото: СК РФ

Валдайский районный суд Новгородской области вынес приговор второму обвиняемому в краже ценностей из Валдайского Иверского Богородицкого Святоозерского монастыря. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, 48-летний уроженец Ленинградской области признан виновным в совершении кражи и хищении предметов, имеющих особую ценность. Его обвинили в семи эпизодах преступлений.

В ходе предварительного следствия правоохранители выяснили, что в период с января по июнь 2019 года фигурант совершил кражу из четырех отделений почтовой связи на сумму 160 тысяч рублей. Также он обокрал ювелирный магазин, вынеся оттуда 150 тысяч рублей и 300 наименований золотых и серебряных украшений. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, подчеркнула Волк.

Правоохранители задержали двух жителей города Волхова, им предъявили обвинение в краже церковных ценностей. Кроме того, в гараже одного из фигурантов дела был обнаружен тайник.

В нем представители закона обнаружили более 120 золотых ювелирных изделий, похищенных из обители, — это были цепочки, кресты, кольца с надписью «Спаси и сохрани», подвески и другие ценности. Позже фигуранты уголовного дела были заключены под стражу.