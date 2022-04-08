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Учения по отработке безаварийного пропуска паводка провели в Москве

Лала Манушакян

Город
Учения по отработке безаварийного пропуска паводка провели в Москве
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Россия, Москва, поселение Вороновское, Рыжовский пруд Карта всех событий

Почти 180 человек приняли участие в столичных учениях по чрезвычайным ситуациям. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Отработаны действия при возникновении ЧС, связанной с паводком, проверена слаженность работы по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и предотвращению подтоплений, — пояснил заммэра.

Как уточняется, во время мониторинга паводковой обстановки вертолет заметил подтопление около Рыжовского пруда в ТиНАО. Службы организовали переправы с помощью спецтехники для спасения людей, нуждающихся в помощи на юге Москвы.

В Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства сообщили, что в процессе обучения было использовано свыше 65 единиц техники. Среди них, в частности, пожарные и санитарные вертолеты, беспилотные летательные аппараты, спасательные плавсредства, квадроциклы и вездеход.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

2 апреля операторы службы «112» рассказали о работе в оказании круглосуточной помощи по всей территории Москвы.

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