МИД России призвал страны прекратить поставки оружия Украине

Фото: МИД РФ

МИД России призвал международное сообщество прекратить поставки оружия Украине после ракетного удара по вокзалу в Краматорске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 8 апреля.

— Доказательства вины ВСУ налицо — именно на их вооружении стоят и используются ракеты «Точка-У», обломки которой были найдены на месте трагедии, — подчеркнули в ведомстве.

В МИД выразили уверенность, что власти Украины не сумеют уйти от ответственности и призвали международное сообщество прекратить снабжение Киева оружием, говорится в сообщении.

В штабе территориальной обороны Донецкой народной республики 8 апреля сообщили, что украинская армия выпустила ракету «Точка-У» и попала по Краматорску. Ракета упала вблизи железнодорожного вокзала, где проходит эвакуация граждан. По данным штаба, данный устаревший ракетный комплекс не применяется российскими Вооруженными силами. При этом ракета активно применяется украинскими войсками.

После этого Министерство обороны России обвинило Украину в нанесении удара. Следственный комитет России также возбудил уголовное дело по факту случившегося.