Москвичей стало больше: предварительные итоги Всероссийской переписи населения

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В пятницу, 8 апреля, Росстат озвучил первые данные Всероссийской переписи населения. По предварительной оценке, в России на постоянной основе проживают около 147 миллионов человек.

Перепись населения прошла с 15 октября по 14 ноября 2021 года на всей территории страны. Впервые она проводилась полностью в цифровом формате. Благодаря этому, как отметил глава Росстата Павел Малков, подвести итоги переписи удастся в течение года. Раньше на это требовалось около 3–4 лет.

— Согласно предварительной оценке, численность населения страны по итогам Всероссийской переписи населения составила 147 миллионов человек. Итоговое значение может быть скорректировано на 0,2–0,3 процента, то есть не более чем на 500 тысяч человек в большую или меньшую сторону, — сообщил Малков.

Таким образом, по предварительным данным, численность населения России с момента предыдущей переписи увеличилась почти на два миллиона человек. Так, по состоянию на октябрь 2010 года в стране проживало более 145 миллионов человек (с досчетом населения Крыма — прим. «ВМ»).

Цифра в 147 миллионов не является окончательной, так как Росстат продолжает проверять данные, полученные их разных источников, — с портала госуслуг, планшетов переписчиков, со стационарных переписных участков, от спецконтингента на бумажных машиночитаемых листах. В настоящее время все еще ведется работа по объединению баз, вычищению дублей и проверке связанности данных.

По словам замглавы Росстата Сергея Окладникова, около 25 миллионов человек (примерно 17 процентов населения — прим. «ВМ») заполнили переписные листы онлайн. Этот показатель оказался больше, чем ожидали в ведомстве.

Окончательные данные по численности населения в России опубликуют в конце мая. Вплоть до конца года Росстат будет выпускать статистические книги с различной информацией по переписи, всего планируется выпустить 11 таких томов. Окончательные итоги, как сообщил Малков, подведут в декабре этого года.

Данных по регионам пока нет, однако в Росстате «ВМ» назвали предварительную численность населения в четырех субъектах страны с самым большим приростом по отношению к предыдущей переписи. Так, согласно новой статистике, в Москве проживает более 13 миллионов человек (в 2010-м — 11,5 млн), в Московской области — около 9 миллионов человек (7,7 млн), в Санкт-Петербурге — 5,6 миллиона (4,9 млн), в Краснодарском крае — 5,8 миллиона (5,2 млн).

До этого стало известно, что численность населения Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) столицы выросла на 65 тысяч человек в 2021 году. Таким образом, сейчас на территории Новой Москвы проживают порядка 630 тысяч горожан.