Москвичам подготовили специальную программу ко Дню космонавтики

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, улица Шкулёва, 2с1 Карта всех событий

В честь Дня космонавтики в столичных дворцах и творческих центрах проведут различные мастер-классы и лекции. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки города Москвы в пятницу, 8 апреля.

— Юные москвичи смогут ознакомиться с историей покорения человеком космического пространства, больше узнать о первом космонавте Земли, собрать модель ракеты, — передается в сообщении.

Также уточняется, что все мероприятия будут проходить бесплатно, однако необходима предварительная регистрация на некоторые из них. Дворец творчества детей и молодежи имени Гайдара планирует провести вебинар, где расскажут о первом пилотируемом полете в космос советского летчика-космонавта Юрия Гагарина.

Помимо лекций, участников мероприятия ждут мастер-классы, которые пройдут во дворце творчества детей и молодежи «Восточный». Там желающие смогут познакомиться с конструированием ракет, а также научатся делать их самостоятельно.

Мероприятия, приуроченные ко Дню космонавтики, также будут проходить в дополнительных образовательных учреждениях, передает агентство городских новостей «Москва».

4 апреля в пресс-службе ВДНХ сообщили о том, что в честь Дня космонавтики на территории парка пройдут бесплатные тематические экскурсии и мастер-классы. Начало фестиваля намечено на 9 апреля в 12:00 по московскому времени, где примут участие космонавты и ветераны космической отрасли. Кроме этого, деловая программа включает в себя встречи с ведущими инженерами, учеными, а также исследователями.