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Российские войска уничтожили более двух тысяч единиц бронетехники ВСУ

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Российские войска уничтожили более двух тысяч единиц бронетехники ВСУ
Фото: Минобороны РФ

За время проведения операции на Украине российские войска уничтожили 2024 единицы украинской бронетехники. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в пятницу, 8 апреля.

По его словам, оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 54 военных объекта Украины. Также российской ПВО был сбит в воздухе украинский истребитель Су-27.

Всего в ходе проведения специальной военной операции уничтожено восемь украинских пусковых установок «Точка-У» и около 90 процентов ракет в арсеналах. Однако Киев все еще обладает значительным арсеналом подобного вооружения, передает ТАСС.

Политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

Сделать это все еще можно по железной дороге, автомобильным транспортом и военной авиацией. Но в случае если ВСУ получат это оружие, оно все равно подвергнется уничтожению, так как одна из главных целей российской армии — демилитаризация Украины, заключил Литовкин.

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