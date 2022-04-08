Минобороны сообщило о множестве иностранных наемников в Мариуполе

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Радиоперехваты в Мариуполе говорят о том, что в городе находится множество иностранных наемников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в пятницу, 8 апреля.

— Киевский националистический режим отказался вывести боевиков из Мариуполя. Учитывая это, город будет безусловно освобожден войсками Донецкой Народной Республики и подразделениями российских вооруженных сил, — заявил Конашенков.

По его словам, перехваченные разговоры ведутся не только по-русски и по-украински, но и еще на шести языках, в основном на европейских. Представитель Минобороны добавил, что речь идет об иностранных наемниках, которые «приехали убивать славян», говорится в сообщении.

7 апреля представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что около трех тысяч военных ВСУ в настоящее время могут находиться на территории Мариуполя. По его словам, к настоящему моменту основные бои в центре города уже закончились. Теперь столкновения происходят в порту и промзоне «Азовсталь». Представитель Народной милиции ДНР добавил, что вооруженные силы Донецкой народной республики взяли под контроль уже 60 процентов территории республики.