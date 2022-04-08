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Чижов заявил, что санкционный лимит ЕС в отношении России почти исчерпан

Евгений Белоусов

В мире
Чижов заявил, что санкционный лимит ЕС в отношении России почти исчерпан
Фото: Security & Defence Agenda / CC BY 2.0

ЕС скоро может исчерпать возможность введения новых санкций против России. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в пятницу, 8 апреля.

— Я думаю, что он (санкционный лимит Евросоюза — прим. «ВМ») уже близок к исчерпанию, несмотря на то что они продолжают хорохориться, говорить, что санкции калечащие, — сказал дипломат.

Чижов подчеркнул в эфире «России 24», что сейчас страны Запада скорее наносят урон новыми санкциями себе, нежели России и ее экономике.

5 апреля председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в рамках пятого пакета санкций ЕС введет полный запрет на транзакции с четырьмя российскими банками, включая ВТБ.

Пятый пакет санкций включает шесть направлений, в том числе запрет российским судам заходить в порты ЕС, за исключением случаев перевозки продуктов питания, сельскохозяйственной продукции и энергоносителей. Также ЕС запретит деятельность автотранспортных компаний России и Белоруссии, экспорт в РФ квантовых компьютеров, транспортного оборудования и полупроводников, а также импорт из России цемента, древесины, морепродуктов и спиртных напитков.

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