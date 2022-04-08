Фон дер Ляйен предостерегла Венгрию от оплаты газа из России в рублях

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Венгрия нарушит санкции, если будет платить за российский газ в рублях. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу, 8 апреля.

— То, что предлагает Путин, — перевести евро в рубли, а затем оплатить счет за газ — это нарушение санкций. Если вы это делаете, платите в рублях, вы нарушаете санкции, вы обходите санкции, которые мы ввели против России, — сказала политик.

По словам фон дер Ляйен, Брюссель сейчас уже ведет переговоры с Будапештом. Она также подчеркнула, что на сегодняшний день она видит страны союза сплоченными, как никогда, передает РИА Новости.

7 апреля Венгрия выступила против введения эмбарго на поставки энергоносителей из России.

1 апреля Австрия также выступила против введения эмбарго на поставки сырья из России. Канцлер Карл Нехаммер заявил, что санкции имеют смысл при условии ослабления того, на кого они направлены. Он добавил, что одна из важнейших функций канцлера — обеспечение безопасности поставок энергоресурсов в страну. Позже инициативу Австрии поддержали немецкие промышленники.