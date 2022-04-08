Банк России смягчит временный порядок операций с наличной валютой

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Банк России (ЦБ) смягчит временный порядок операций с наличной валютой и возобновит возможность для банков продавать ее. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора в пятницу, 8 апреля.

— Граждане, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года и которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов, с 11 апреля 2022 года смогут получить наличными не только доллары, но и евро, — говорится в сообщении.

Отмечается, что конвертация при необходимости проводится по курсу банка, но выдаваемая сумма не может быть меньше той, что рассчитана с использованием официального курса ЦБ на день выдачи. Кроме того, возможность для банков продавать наличную валюту возобновляется с 18 апреля. Однако реализовывать можно будет только ту валюту, которая поступила в кассы банков с 9 апреля 2022 года, говорится в сообщении.

7 апреля ЦБ сообщил, что российские международные резервы за прошлую неделю выросли на 0,35 процента, или 2,1 миллиарда долларов. По данным на 25 марта, международные резервы РФ составляли 604,4 миллиарда долларов, что на 38,8 миллиарда меньше, чем 18 февраля. В ЦБ уточнили, что причинами уменьшения являются валютная переоценка активов, интервенции и рефинансирование.