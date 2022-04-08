Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Банк России смягчит временный порядок операций с наличной валютой

Евгений Белоусов

Экономика
Банк России смягчит временный порядок операций с наличной валютой
Фото: moscow-live

Банк России (ЦБ) смягчит временный порядок операций с наличной валютой и возобновит возможность для банков продавать ее. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора в пятницу, 8 апреля.

— Граждане, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года и которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов, с 11 апреля 2022 года смогут получить наличными не только доллары, но и евро, — говорится в сообщении.

Отмечается, что конвертация при необходимости проводится по курсу банка, но выдаваемая сумма не может быть меньше той, что рассчитана с использованием официального курса ЦБ на день выдачи. Кроме того, возможность для банков продавать наличную валюту возобновляется с 18 апреля. Однако реализовывать можно будет только ту валюту, которая поступила в кассы банков с 9 апреля 2022 года, говорится в сообщении.

7 апреля ЦБ сообщил, что российские международные резервы за прошлую неделю выросли на 0,35 процента, или 2,1 миллиарда долларов. По данным на 25 марта, международные резервы РФ составляли 604,4 миллиарда долларов, что на 38,8 миллиарда меньше, чем 18 февраля. В ЦБ уточнили, что причинами уменьшения являются валютная переоценка активов, интервенции и рефинансирование.

Читайте также:
Банки ЦБ РФ Деньги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Колбасу или соседку?

Михаил Девятьяров
Михаил Девятьяров

Детям есть к чему стремиться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Искусствовреды и испанский стыд

Никита Масленников
Никита Масленников

Параллельный импорт будет держать в тонусе

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Александр Лосото
Александр Лосото

И старость обернем в радость

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назло нам заморозят себя

Все мнения
О проекте