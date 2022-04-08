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Россия безвозмездно передала Украине спасательное судно «Сапфир»

Василий Плиткин

В мире
Россия безвозмездно передала Украине спасательное судно «Сапфир»
Фото: Минобороны РФ

Спасательное судно «Сапфир» было передано Украине российской стороной на безвозмездных условиях. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев 8 апреля.

Представитель российского Минобороны дополнительно отметил, что место передачи судна украинской стороне было согласовано с Международной морской спасательной службой (ММСС). По словам российского генерала, официальный Киев старается уклониться от обсуждения вопроса обеспечения безопасности и сохранности зарубежных судов, находящихся в морских портах этой страны.

Мизинцев обратился к руководству ММСС, призвав повлиять на власти Украины. По его словам, необходимо обеспечить деблокаду и безопасный выход иностранных судов из морских гаваней этой страны, от чего постоянно уклоняются в Киеве, пишет РИА Новости.

В настоящее время в украинских портах находится 77 иностранных судов из 18 государств со всего мира.

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