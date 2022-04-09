Пентагон: США хотят увидеть «поражение России на Украине»

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Соединенные Штаты надеются увидеть, как Россия потерпит поражение в ходе специальной операции на Украине, заявил в пятницу, 8 апреля, официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

По словам представителя оборонного ведомства США, в Вашингтоне хотят, чтобы спецоперация России закончилась, а Украина «восстановила свою целостность».

Кирби во время регулярного брифинга с журналистами уклонился от ответа на вопрос, может ли это означать, что США поддержат наступательные операции украинской армии в Крыму, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках, пишет РИА Новости.

— Я не стану вдаваться в детали будущих операций. Что я готов заявить, так это то, что мы продолжим поддерживать Украину в ее усилиях по защите своих граждан и суверенитета, — подчеркнул официальный представитель Пентагона.

На том же брифинге представитель военного ведомства Соединенных Штатов заявил, что передаваемая Украине американской стороной информация по линии разведки может использоваться Киевом для организации наступлений на позиции российской армии.