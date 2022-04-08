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Пентагон: Передаваемые Украине разведданные США могут использоваться для наступлений

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пентагон: Передаваемые Украине разведданные США могут использоваться для наступлений
Фото: defense.gov

Информация разведки, которую Соединенные Штаты передают Украине, может быть использована Киевом для наступательных действий. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

— Мы пытаемся дать им полезную информацию и разведывательные данные, которые позволят им защищаться, дать отпор, сопротивляться <...>. Если бы они использовали какие-то из этих данных для контратаки, то пусть так, — передает слова Кирби ТАСС.

Украина 25 марта получила первую партию военной помощи США в рамках пакета на 800 миллионов долларов. Три дополнительных рейса ожидались в ближайшие дни.

Политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

Сделать это все еще можно по железной дороге, автомобильным транспортом и военной авиацией. Но в случае если ВСУ получат это оружие, оно все равно подвергнется уничтожению, так как одна из главных целей российской армии — демилитаризация Украины, заключил Литовкин.

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