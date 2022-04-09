В Минторге США заявили о расширении санкций на экспорт товаров в РФ и Белоруссию

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Правительство Соединенных Штатов приняло решение расширить санкции на экспорт различных категорий товаров из России и Белоруссии. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщили в Минторге США.

— США расширяют для них (России и Белоруссии — прим. «ВМ») требования на наличие лицензии, в соответствии с правилами регулирования экспорта, на все наименования товаров из перечня по экспортному контролю, — отмечается в заявлении.

Так, под американские санкции попали ядерные установки, вещества и оборудование, электроника, химия и другие категории товаров.

Решение правительства было принято в связи с ситуацией на Украине, передает РИА Новости.

Президент США Джо Байден в пятницу, 8 апреля, подписал законопроекты о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией и запрете импорта российских энергоносителей.

Объемы торговли между Америкой и Россией были невысокими, поэтому отказ от торговых отношений не приведет к катастрофическим последствиям для России. Однако любые подобные санкции сильно сказываются на мировой экономике и могут привести к сильному кризису во всех странах. Об этом «Вечерней Москве» рассказал директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев.