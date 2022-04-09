Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Минторге США заявили о расширении санкций на экспорт товаров в РФ и Белоруссию

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Минторге США заявили о расширении санкций на экспорт товаров в РФ и Белоруссию
Фото: Unsplash

Правительство Соединенных Штатов приняло решение расширить санкции на экспорт различных категорий товаров из России и Белоруссии. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщили в Минторге США.

— США расширяют для них (России и Белоруссии — прим. «ВМ») требования на наличие лицензии, в соответствии с правилами регулирования экспорта, на все наименования товаров из перечня по экспортному контролю, — отмечается в заявлении.

Так, под американские санкции попали ядерные установки, вещества и оборудование, электроника, химия и другие категории товаров.

Решение правительства было принято в связи с ситуацией на Украине, передает РИА Новости.

Президент США Джо Байден в пятницу, 8 апреля, подписал законопроекты о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией и запрете импорта российских энергоносителей.

Объемы торговли между Америкой и Россией были невысокими, поэтому отказ от торговых отношений не приведет к катастрофическим последствиям для России. Однако любые подобные санкции сильно сказываются на мировой экономике и могут привести к сильному кризису во всех странах. Об этом «Вечерней Москве» рассказал директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев.

Читайте также:
Санкции Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Колбасу или соседку?

Михаил Девятьяров
Михаил Девятьяров

Детям есть к чему стремиться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Искусствовреды и испанский стыд

Никита Масленников
Никита Масленников

Параллельный импорт будет держать в тонусе

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Александр Лосото
Александр Лосото

И старость обернем в радость

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назло нам заморозят себя

Все мнения
О проекте