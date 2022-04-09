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Теннисистка Александрова вышла в полуфинал турнира WTA

Георгий Соланович

Спорт
Теннисистка Александрова вышла в полуфинал турнира WTA
Фото: Pixabay / StockSnap

Российская спортсменка Екатерина Александрова в субботу, после победы над полячкой Магду Линетт, вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Чарльстоне, Южная Каролина, США.

Четвертьфинальная встреча закончилась со счетом 6:0, 6:2 в пользу спортсменки из России.

В полуфинале Александрова встретится с 21-й ракеткой мира, уроженкой Швейцарии Белиндой Бенчич.

Российская теннисистка находится на 54-м месте рейтинга WTA, передает ТАСС.

20 февраля российский теннисист Андрей Рублев одержал победу в турнире в Марселе. Это его первый титул в нынешнем сезоне. В финале россиянин, седьмая ракетка мира, обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (9) — 7:5, 7:6 (7:4).

28 февраля первой ракеткой мира официально стал россиянин Даниил Медведев. Согласно рейтингу Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), 26-летний Медведев имеет в активе 8615 баллов. Благодаря этому результату нашему спорт смену удалось потеснить прежнего лидера рейтинга, сербского теннисиста Новака Джоковича, у которого 8465 баллов. Третью строчку сохранил немец Александр Зверев. Он набрал 7515 баллов. «Вечерка» разузнала, как талантливому теннисисту удалось стать лучшим на планете.

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