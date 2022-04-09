Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Politico: В США опасаются прихода Ле Пен к власти во Франции

Василий Плиткин

В мире
Politico: В США опасаются прихода Ле Пен к власти во Франции
Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

Власти Соединенных Штатов обеспокоены ходом избирательной кампании во Франции. В Вашингтоне опасаются, что политик Марин Ле Пен может прийти к власти, сообщает в пятницу, 8 апреля, газета Politico.

Ссылаясь на высокопоставленные источники в Белом доме, журналисты сообщают, что победа Ле Пен на выборах во Франции могла бы «дестабилизировать» антироссийскую коалицию Запада.

Также в США боятся, что некоторые лидеры государств-членов НАТО могут захотеть покинуть блок из-за аргументов французского политика. В Штатах могут посчитать приход Ле Пен к власти «крупнейшей победой» России во внешней политике с начала спецоперации на Украине, пишет ТАСС.

Ле Пен является кандидатом в президенты Франции от партии «Национальное объединение». Она ранее выразила желание сохранить антироссийские санкции в случае победы на выборах. При этом политик призвала не демонизировать РФ и заметила, что цель Парижа никогда не заключалась в том, чтобы изолировать Россию от остального мира.

В рамках предвыборной кампании Ле Пен заявила, что в случае ее победы на выборах, Франция может выйти из НАТО. Политолог Владимир Рогов считает, что такой позицией она набрала дополнительных политических очков, поскольку это заявление поддерживает большинство жителей Пятой республики.

Читайте также:
Франция Марин Ле Пен США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Колбасу или соседку?

Михаил Девятьяров
Михаил Девятьяров

Детям есть к чему стремиться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Искусствовреды и испанский стыд

Никита Масленников
Никита Масленников

Параллельный импорт будет держать в тонусе

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Александр Лосото
Александр Лосото

И старость обернем в радость

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назло нам заморозят себя

Все мнения
О проекте