Politico: В США опасаются прихода Ле Пен к власти во Франции

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Власти Соединенных Штатов обеспокоены ходом избирательной кампании во Франции. В Вашингтоне опасаются, что политик Марин Ле Пен может прийти к власти, сообщает в пятницу, 8 апреля, газета Politico.

Ссылаясь на высокопоставленные источники в Белом доме, журналисты сообщают, что победа Ле Пен на выборах во Франции могла бы «дестабилизировать» антироссийскую коалицию Запада.

Также в США боятся, что некоторые лидеры государств-членов НАТО могут захотеть покинуть блок из-за аргументов французского политика. В Штатах могут посчитать приход Ле Пен к власти «крупнейшей победой» России во внешней политике с начала спецоперации на Украине, пишет ТАСС.

Ле Пен является кандидатом в президенты Франции от партии «Национальное объединение». Она ранее выразила желание сохранить антироссийские санкции в случае победы на выборах. При этом политик призвала не демонизировать РФ и заметила, что цель Парижа никогда не заключалась в том, чтобы изолировать Россию от остального мира.

В рамках предвыборной кампании Ле Пен заявила, что в случае ее победы на выборах, Франция может выйти из НАТО. Политолог Владимир Рогов считает, что такой позицией она набрала дополнительных политических очков, поскольку это заявление поддерживает большинство жителей Пятой республики.